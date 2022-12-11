Книга рекордів Гіннеса красиво послала росіян з "рекордом" на ЧС-2022

Російський журналіст хотів потрапити до Книги рекордів Гіннеса, але в організації не працюють із країнами-агресорами

Книга рекордів Гіннеса не зарахує рекорд російського журналіста Тимура Журавеля щодо відвідин усіх матчів на чемпіонаті світу з футболу в Катарі.

Про це повідомляє Матч ТВ. В організації зазначили, що не ведуть справи ні з рф, ні з Білоруссю.

"На жаль, після ретельного розгляду вашої заявки з членами нашої дослідницької групи ми змушені відповісти, що не можемо прийняти вашу пропозицію у якості титулу для Книги рекордів Гіннеса.

Книга рекордів Гіннеса припинила всі відносини з росією та Білоруссю на невизначений термін. Таким чином, ми не можемо прийняти цей рекорд”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, перед мундіалем стало відомо про бажання Журавеля бути присутнім на всіх матчах турніру і стати першою людиною у світі, кому це вдасться. Коментатору залишилося відвідати два півфінали, матч за "бронзу" та фінал.

"Телеграф" нагадує, що у півфіналах ЧС-2022 зустрінуться Марокко та Франція, а також Хорватія та Аргентина. Матчі 1/2 фіналу мундіалю в Катарі заплановані на 13 та 14 грудня. Фінал змагань пройде 18 грудня.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Медведєв осоромився, розмірковуючи про фіналістів ЧС-2022.