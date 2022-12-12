Еще одна загадочная смерть на матче ЧМ-2022: кто умер на этот раз

Аль-Мислам працював фотокорреспондентом

Чемпионат мира по футболу продолжает забирать жизни журналистов. Ранее, во время четвертьфинально матча Нидерланды — Аргентина остановилось сердце американского комментатора Гранта Уола. Его брат считает, что Уола убили. Теперь появилась информация о смерти катарца Калида Аль-Мисслама.

Мужчина работал фотокорреспондентом катарского издания Alkass. Обстоятельства его смерти неизвестны, но говорят Аль-Мисслам работал на одном из матчей 1/4 финала 10 декабря. В этот день играли Марокко — Португалия (1:0) и Англия — Франция (1:2).

"Аль-Мисслам внезапно умер во время освещения чемпионата мира по футболу. Мы верим в милость и прощение Аллаха для него и выражаем глубочайшие соболезнования его семье", – гласит сообщение Gulf Times в Twitter.

Напомним, что не только журналисты умирают на мировом первенстве в Катаре. Ранее умер болельщик сборной Уэльса. Он не пережил поражение своей команды на групповом этапе.

Мы также сообщали, что на матч ЧМ-2022 между сборными Англии и США не пускали болельщиков с украинским флагом. Охрана посчитала, что это символ ЛГБТ.