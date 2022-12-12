Ще одна загадкова смерть на матчі ЧС-2022: хто цього разу помер

Аль-Міслам працював фотокореспондентом

Чемпіонат світу з футболу продовжує забирати життя журналістів. Раніше під час чвертьфінального матчу Нідерланди — Аргентина зупинилося серце американського коментатора Гранта Уола. Його брат вважає, що Уола вбили. Наразі з’явилася інформація про смерть катарця Каліда Аль-Міслама.

Чоловік працював фотокореспондентом катарського видання Alkass. Обставини його смерті невідомі, але кажуть Аль-Міслам працював на одному з матчів 1/4 фіналу 10 грудня. Цього дня грали Марокко – Португалія (1:0) та Англія – Франція (1:2).

"Аль-Міслам раптово помер під час висвітлення чемпіонату світу з футболу. Ми віримо в милість і прощення Аллаха для нього і висловлюємо найглибші співчуття його сім’ї", — говорить повідомлення Gulf Times у Twitter.

Нагадаємо, що не лише журналісти помирають на світовій першості у Катарі. Раніше помер уболівальник збірної Уельсу. Він не пережив поразки своєї команди на груповому етапі.

Ми також повідомляли, що на матч ЧС-2022 між збірними Англії та США не пускали вболівальників з українським прапором. Охорона вважала, що це символ ЛГБТ.