Месси - в финале ЧМ-2022! Аргентина разгромила Хорватию (видео)

На мундиале в Катаре определился первый финалист

Во вторник, 13 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре был сыгран первый полуфинальный поединок Аргентина — Хорватия.

Игра третьего раунда плей-офф состоялась в Эд-Дайиане на стадионе "Лузаил Айконик" и завершилась со счетом 3:0 в пользу аргентинцев. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

В первом тайме хорваты неплохо оборонялись и атаковали, однако игру Модрича и Ко сломал нелепый пенальти. Ливакович на выходе сбил Хулиана Альвареса, а "приговор" реализовал Лионель Месси. Спустя 5 минут Альварес сотворил небольшое футбольное чудо, невероятным образом продавив мяч в ворота хорватов. А во второй половине никакого штурма от Хорватии не последовало, а Аргентина забила еще. Месси продавил Гвардиола на правом фланге и отдал голевую на все того же Альвареса.

Аргентина – Хорватия — 3:0

Голы: Месси, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

Предупреждения: Ливакович, 32, Ковачич, 33

Аргентина: Э. Мартинес – Тальяфико, Отаменди, Ромеро, Молина (Фойт, 87) – Мак Аллистер (Корреа, 87), Фернандес, Паредес (Лисандро Мартинес, 62), Де Пауль – Альварес (Дибала, 74), Месси.

Хорватия: Ливакович – Соса (Оршич, 46), Гвардиол, Ловрен, Юранович – Модрич (Майер, 81), Брозович (Петкович, 50), Ковачич – Перишич, Крамарич (Ливая, 72), Пашалич (Влашич, 46).

Статистика матча Аргентина - Хорватия

Таким образом, Аргентина сыграет в финале ЧМ-2022 с победителем матча Франция — Марокко. Хорваты сразятся за "бронзу" в утешительном финале.

Видеообзор матча:

Напомним, сборная Аргентины в плей-офф ЧМ-2022 для начала расправилась над командой Австралии (2:1), затем "Бело-голубые" в футбольной лотереи выбили Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти). Хорваты, в свою очередь, в 1/4 финала прошли японцев (1:1, 3:1 по пенальти), после чего сенсационно обыграли бразильцев (1:1, 4:2 по пенальти).