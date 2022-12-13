Мессі – у фіналі ЧС-2022! Аргентина розгромила Хорватію (відео)

На мундіалі у Катарі визначився перший фіналіст

У вівторок, 13 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі було зіграно перший півфінальний поєдинок Аргентина — Хорватія.

Гра третього раунду плей-офф відбулася в Ед-Дайяні на стадіоні "Лузаїл Айконік" і завершилася з рахунком 3:0 на користь аргентинців. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У першому таймі хорвати непогано оборонялися й атакували, проте гру Модріча і Ко зламав безглуздий пенальті. Лівакович на виході збив Хуліана Альвареса, а "вирок" реалізував Ліонель Мессі. Через 5 хвилин Альварес створив невелике футбольне диво, неймовірно продавивши м’яч у ворота хорватів. А у другій половині жодного штурму від Хорватії не було, а Аргентина забила ще. Мессі продавив Гвардіола на правому фланзі й віддав гольову на того ж Альвареса.

Аргентина – Хорватія — 3:0

Голи: Мессі, 34 (пен.), Альварес, 39, 69

Попередження: Лівакович, 32, Ковачич, 33

Аргентина: Е. Мартінес – Тальяфіко, Отаменді, Ромеро, Моліна (Фойт, 87) – Мак Аллістер (Корреа, 87), Фернандес, Паредес (Лісандро Мартінес, 62), Де Пауль (Паласіос, 74) – Альварес (Дібала, 74), Мессі.

Хорватія: Лівакович – Соса (Оршич, 46), Гвардіол, Ловрен, Юранович – Модрич (Маєр, 81), Брозович (Петкович, 50), Ковачич – Перішич, Крамарич (Лівая, 72), Пашалич (Влашич, 46).

Статистика матчу Аргентина – Хорватія

Таким чином, Аргентина зіграє у фіналі ЧС-2022 із переможцем матчу Франція — Марокко. Хорвати змагатимуться за "бронзу" у втішному фіналі.

Відеоогляд матчу:

Нагадаємо, збірна Аргентини у плей-офф ЧС-2022 для початку розправилася над командою Австралії (2:1), потім "Біло-блакитні" у футбольній лотереї вибили Нідерланди (2:2, 4:3 по пенальті). Хорвати, у свою чергу, в 1/4 фіналу пройшли японців (1:1, 3:1 по пенальті), після чого сенсаційно обіграли бразильців (1:1, 4:2 по пенальті).