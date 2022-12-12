Аргентина — Хорватія: онлайн півфіналу ЧС-2022

Текстова трансляція та відео голів поєдинку чемпіонату світу

У вівторок, 13 грудня, ми дізнаємось про першого фіналіста чемпіонату світу з футболу. Зустрічаються збірні Аргентини та Хорватії. Початок матчу о 21:00 за київським часом. "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію поєдинку із відеоповторами голів.

Аргентина

Команда вийшла із групи з першого місця.

Аргентина — Саудівська Аравія — 1:2

Аргентина — Мексика — 2:0

Польща — Аргентина — 0:2

У 1/8 фіналу аргентинці у нервовому матчі обіграли Австралію — 2:1.

А у чвертьфіналі втратили перевагу у два м’ячі та обіграли Нідерланди лише у серії пенальті — 2:2 (4:3).

Хорватія

У своїй групі хорвати посіли друге місце, пропустивши Марокко вперед.

Марокко —Хорватія — 0:0

Хорватія — Канада — 4:1

Хорватія — Бельгія — 0:0

А потім у 1/8 фіналу насилу в серії пенальті пройшли Японію — 1:1 (3:1).

У чвертьфіналі була знову серія пенальті та перемога над Бразилією — 1:1 (4:2).

Історія зустрічей

Національні збірні п’ять разів грали між собою і поки що між ними рівність.

2018. Аргентина — Хорватія — 0:3 (ЧС)

2014. Аргентина — Хорватія — 2:1 (ТМ)

2006. Хорватія — Аргентина — 3:2 (ТМ)

1998. Аргентина — Хорватія — 1:0 (ЧС)

1994. Хорватія — Аргентина — 0:0 (ТМ)

Хто фаворит

Букмекери вважають, що у Мессі та компанії вищі шанси пробитися до наступного раунду ЧС-2022. Котирування на основний час: перемога Аргентини – 1,91, нічия – 3,40, перемога Хорватії – 4,80. Коефіцієнт на вихід у фінал: Аргентина – 1,44, Хорватія – 2,95.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу справжній фурор вчинила хорватська вболівальниця Івана Кньолл. Катарські глядачі неймовірно щасливі, коли вона проходить повз. І одразу її фотографують.

До речі, раніше в Катарі помітили найкрутішу вболівальницю збірної Хорватії. Вона популярніша навіть ніж Кньолл.