Фанат Мессі зробив тату найскандальнішого епізоду ЧС-2022 (фото, відео)

Лідер збірної Аргентини потролив головного тренера Нідерландів

У вівторок, 13 грудня, на чемпіонаті світу з футболу пройде півфінал. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Хорватія.

А напередодні гри один із уболівальників аргентинської команди зробив собі оригінальне тату. Він увічнив на нозі епізод із чвертьфінального матчу Нідерланди — Аргентина.

Після перемоги у серії пенальті Ліонель Мессі демонстративно відсвяткував успіх перед головним тренером голландців Луї ван Галом. А потім Ліонель ще й накричав на фахівця.

Своїм жестом Мессі нагадав ван Галу аргентинського форварда Хуана Рікельме, який саме так святкував свої голи. На початку 2000-х Рікельме виступав за "Барселону" та постійно конфліктував із ван Галом.

Рікельме та Мессі

Тепер фанату Мессі про конфлікт футболіста з тренером завжди нагадуватиме татуювання на нозі.

Раніше ми писали, що на ЧС-2022 китайська мафія заробляє шалені гроші на імені Ліонеля Мессі. До речі, Ліонеля хочуть оголосити персоною нон-грата в Мексиці. Місцеві чиновники не пробачили футболістові поведінки після матчу групового етапу чемпіонату світу.