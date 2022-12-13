Франція — Марокко: онлайн півфіналу ЧС-2022

Текстова трансляція матчу з відеоповторами голів

У середу, 14 грудня, визначиться другий фіналіст чемпіонату світу з футболу. Зустрічаються збірні Франції та Марокко. Початок матчу о 21:00 за київським часом. Телеграф веде текстову онлайн-трансляцію поєдинку з відеоповторами голів.

Нагадаємо, що французи — чинні чемпіони світу. А ось збірна Марокко стала першою серед африканських країн, кому вдалося пробитися до півфіналу мундіалю.

Франція

Команда вийшла із групи з першого місця.

Франція — Австралія — 4:1

Франція — Данія — 2:1

Туніс – Франція – 1:0

У 1/8 фіналу французи легко обіграли Польщу — 3:1.

А у чвертьфіналі виграли у збірної Англії — 2:1.

Марокко

Африканська команда сенсаційно обійшла у групі срібних та бронзових призерів ЧС-2018 — Хорватію та Бельгію відповідно.

Марокко – Хорватія – 0:0

Бельгія – Марокко – 0:2

Канада — Марокко — 1:2

А в 1/8 фіналу марокканці створили не менш гучну сенсацію — вибили у серії пенальті Іспанію: 0:0 (3:0).

Далі — більше, у чвертьфіналі марокканці виграли у Португалії — 1:0.

Історія зустрічей

Національні збірні п’ять разів грали між собою, але поки що не зустрічалися в офіційних матчах.

2007. Франція — Марокко — 2:2

2000. Марокко — Франція — 1:5

1999. Франція — Марокко — 1:0

1998. Марокко — Франція — 2:2

1988. Франція — Марокко — 2:1

Хто фаворит

Букмекери вважають, що у французів вищі шанси пробитися до наступного раунду ЧС-2022. Котирування на основний час: перемога Франції – 1,55, нічия – 4,00, перемога Марокко – 7,60. Коефіцієнт на вихід у фінал: Франція – 1,25, Марокко – 4,30.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Раніше ми писали, що гравець збірної Марокко танцював разом із мамою на футбольному полі після перемоги над збірною Португалії у чвертьфіналі.

А з голкіпером марокканської команди Ясіном Буну вже розпочав переговори мадридський "Реал".