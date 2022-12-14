Ліонель Мессі побив рекорд Пеле: чим аргентинець кращий за Короля футболу

Форвард встановив нове досягнення на чемпіонатах світу

Збірна Аргентини стала першим фіналістом чемпіонату світу з футболу. У 1/2 фіналу аргентинці обіграли Хорватію. На рахунку Ліонеля Мессі гол та результативна передача у матчі. І новий рекорд мундіалів.

Тепер у форварда збірної Аргентини на чемпіонатах світу 20 результативних дій — 11 забитих м’ячів і 9 гольових передач. У 35 років Мессі він обійшов Мирослава Клозе (Німеччина, 16+3), Роналдо (Бразилія, 15+4), Герда Мюллера (Німеччина, 14+5) та Пеле (Бразилія, 12+7). І ще щонайменше один матч у аргентинця попереду.

Нагадаємо, що суперник Аргентини у півфіналі визначиться 14 грудня. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Франція — Марокко.

Раніше ми писали, що на ЧС-2022 китайська мафія заробляє шалені гроші на імені Ліонеля Мессі. До речі, Ліонеля хочуть оголосити персоною нон-грата в Мексиці. Місцеві чиновники не пробачили футболістові поведінки після матчу групового етапу чемпіонату світу.

Цікаво, що після чвертьфінального матчу з голландцями фанат збірної Аргентини зробив собі тату найскандальнішого епізоду ЧС-2022.