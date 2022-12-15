"Будет много голов": Макрон дал прогноз на финал ЧМ-2022

Президент Франции уже давал точный прогноз на матч с Польшей

Глава Французской Республики Эммануэль Макрон посетил полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре Франция — Марокко (2:0), после чего дал прогноз на финальную игру.

Соответствующий комментарий президента Франции доступен на rmcsport. Макрон считает, что Франция обыграет Аргентину, а команды забьют много голов.

"Я думаю, что мы фавориты, но с каждой игрой Аргентина играет все лучше, так что это команда, которая сильно прогрессирует. На мой взгляд, их команда менее надежна и целостна.

Я жду, когда Рабьо снова будет в форме, потому что, пусть мы хорошо сыграли с Марокко, многое зависит от состава. Я думаю, мы победим, и что-то мне подсказывает, что в финале будут голы, довольно много голов, смогу сказать точнее в воскресенье утром" – заявил Макрон.

Макрон в Катаре

Добавим, что Макрон является неплохим футбольным экспертом. Недавно он угадал точный счет и авторов всех забитых мячей в матче 1/8 финала ЧМ-2022 Франция — Польша (3:1).

Напомним, Аргентина в полуфинале ЧМ-2022 расправилась над Хорватией (3:0). Финал мундиаля в Катаре состоится в воскресенье, 18 декабря.