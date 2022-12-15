"Буде багато голів": Макрон дав прогноз на фінал ЧС-2022

Президент Франції вже давав точний прогноз на матч із Польщею

Глава Французької Республіки Еммануель Макрон відвідав півфінал чемпіонату світу з футболу в Катарі Франція — Марокко (2:0), після чого дав прогноз на фінальну гру.

Відповідний коментар президента Франції доступний на rmcsport. Макрон вважає, що Франція обіграє Аргентину, а команди заб’ють багато голів.

"Я думаю, що ми фаворити, але з кожною грою Аргентина грає все краще, так що це команда, яка сильно прогресує. На мій погляд, їх команда менш надійна і цілісна.

Я чекаю, коли Рабйо знову буде у формі, хоча ми й добре зіграли з Марокко, багато залежить від складу. Я думаю, ми переможемо, і щось мені підказує, що у фіналі будуть голи, багато голів, зможу сказати точніше в неділю вранці" — заявив Макрон.

Макрон у Катарі

Додамо, що Макрон є непоганим футбольним експертом. Нещодавно він вгадав точний рахунок та авторів усіх забитих м’ячів у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 Франція — Польща (3:1).

Нагадаємо, Аргентина у півфіналі ЧС-2022 розправилася над Хорватією (3:0). Фінал мундіалю у Катарі відбудеться у неділю, 18 грудня.