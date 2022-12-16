ФІФА вигадала новий крутий турнір: Україні там нічого не світить

З 2025 року у клубному чемпіонаті світу гратимуть 32 команди

Президент ФІФА Джанні Інфантіно оголосив про зміни формату проведення клубного чемпіонату світу з футболу. Вони набудуть чинності з 2025 року і турнір нагадуватиме нинішній ЧС-2022 серед національних збірних.

"Новий чоловічий клубний чемпіонат світу пройде в 2025 році, в турнірі візьмуть участь 32 команди. Ми хочемо зробити це змагання подібним до чемпіонату світу", — сказав Інфантіно на прес-конференції ФІФА.

Існуючий формат клубного чемпіонату світу передбачає участь всього семи команд: шести переможців континентальної Ліги чемпіонів/Кубка Лібертадорес та представника країни-господарки турніру. Він проводиться щороку. Новий ЧС планують проводити раз на чотири роки.

Поки що жодної конкретики Інфантіно не назвав, але раніше був план клубного ЧС за участю 24 команд. Квоти там планували виділити так:

Вісім команд із Ліги чемпіонів (Європа)

Шість команд з Кубка Лібертадорес (Південна Америка)

Три команди Ліги чемпіонів (Північна Америка та Центральна Америка)

Три команди з Ліги чемпіонів (Азія)

Три команди з Ліги чемпіонів (Африка)

Переможець Ліги чемпіонів (Океанія)

Турнір розглядатиметься як тестовий захід перед ЧС-2026, який відбудеться у Канаді, США та Мексиці.

Шанси українських команд грати у такому чемпіонаті світу мінімальні. Потрібно дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Востаннє це вдалося "Шахтарю" у 2011 році. У ЛЧ-1999 "Динамо" грало у півфіналі турніру.

Раніше ми писали, що УЄФА готовий викинути український клуб із єврокубків. Біля "Дніпра-1" знайшли гріхи.

До речі, у фіналі ЧС-2022 зіграють збірні Аргентини та Франції. Напередодні французький президент Еммануель Макрон дав прогноз на матч.