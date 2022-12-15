УЄФА готовий викинути найкращий клуб України з єврокубків

До Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) надійшла скарга, що "Дніпро-1" – це старий ФК "Дніпро"

Лідер чемпіонату України з футболу сезону 2022/23 "Дніпро-1" перебуває під загрозою дискваліфікації з єврокубків.

Про це розповів журналіст Сергій Болотніков на YouTube-каналі KDK. Він зазначив, що УЄФА вже веде розслідування щодо українського клубу у зв’язку зі скаргою. Болотніков вважає, що скаргу на "Дніпро-1" міг подати хтось з Української асоціації футболу (УАФ).

"У мене є такий гарячий інсайд про Дніпро-1". За моєю інформацією, до УЄФА подано скаргу про те, що "Дніпро-1" є "перефарбованим" "Дніпром". УЄФА розпочав розслідування, вони вже розбираються. Цікаво, що якщо вони доведуть, що це так (а це дуже просто довести), адже стадіон, керівництво, футболісти та академія ті ж самі, то "Дніпру-1" можуть упаяти не лише борги "Дніпра", але можуть навіть дискваліфікувати команду з єврокубків”, — заявив Болотніков.

Нагадаємо, "Дніпро-1" за підсумками жеребкування раунду плей-офф Ліги конференцій зіграє з АЕКом Ларнака.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" переміг "Шахтар" у першому колі чемпіонату України з футболу.