"Дніпру-1" влаштували реванш у Лізі конференцій: українцям вдруге випав АЕК

На цій стадії турніру Україну представлятиме "Дніпро-1"

У понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування стикових матчів Ліги конференцій (ЛК) сезону 2022/23.

За підсумками церемонії було сформовано 8 пар, які змагатимуться за путівку до 1/8 фіналу ЛК. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перед жеребкуванням "Дніпро-1" та інші команди, що посіли другі місця в ЛК, увійшли до складу "сіяних", а клуби, які стали третіми на груповому етапі Ліги Європи, — "несіяних".

"Сіяні"

"Андерлехт" (Бельгія)

"Базель" (Швейцарія)

"Гент" (Бельгія)

"Дніпро-1" (Україна)

"Лех" (Польща)

"Партизан" (Сербія)

"Фіорентина" (Італія)

ЧФР (Румунія)

"Несіяні"

АЕК Ларнака (Кіпр)

"Брага" (Португалія)

"Буде-Глімт" (Норвегія)

"Лаціо" (Італія)

"Лудогорець" (Болгарія)

"Карабах" (Азербайджан)

"Трабзонспор" (Туреччина)

"Шериф" (Молдова)

Під час жеребкування "сіяні" та "несіяні" сформували 8 пар, які змагатимуться у стиковому раунді ЛК. Було лише одне обмеження — представники однієї асоціації не могли потрапити один на одного.

Таким чином, "Дніпро-1" за підсумками жеребкування у першому раунді плей-офф Ліги конференцій зіграє з АЕКом із Ларнаки (Кіпр). Цій команді дніпряни поступилися у кваліфікації Ліги Європи. Крім того, "Динамо" програло АЕКу на груповій стадії ЛЄ.

Результати жеребкування стикового раунду Ліги конференцій 2022/23

АЕК Ларнака — "Дніпро-1"

"Брага" — "Фіорентина"

"Буде-Глімт" — "Лех"

"Карабах" — "Гент"

"Лаціо" — ЧФР

"Лудогорець" — "Андерлехт"

"Трабзонспор" — "Базель"

"Шериф" — "Партизан"

Стикові матчі відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. Переможці 2-матчевого протистояння вирушать до 1/8 фіналу, а ті, хто програють, залишать єврокубки.

Нагадаємо, "Дніпро-1" міг прямо потрапити до 1/8 фіналу ЛК, однак у 6-му турі групового раунду програв АЗ (1:2). Додамо, першу євровесну нашій команді забезпечив неймовірний гол Олександра Піхальонка в матчі проти кіпрського "Аполлона" (1:0).