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"Дніпру-1" влаштували реванш у Лізі конференцій: українцям вдруге випав АЕК

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Результати жеребкування Ліги конференцій Новина оновлена 07 листопада 2022, 15:30
Результати жеребкування Ліги конференцій. Фото twitter.com/europacnfleague

На цій стадії турніру Україну представлятиме "Дніпро-1"

У понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування стикових матчів Ліги конференцій (ЛК) сезону 2022/23.

За підсумками церемонії було сформовано 8 пар, які змагатимуться за путівку до 1/8 фіналу ЛК. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перед жеребкуванням "Дніпро-1" та інші команди, що посіли другі місця в ЛК, увійшли до складу "сіяних", а клуби, які стали третіми на груповому етапі Ліги Європи, — "несіяних".

"Сіяні"

  • "Андерлехт" (Бельгія)
  • "Базель" (Швейцарія)
  • "Гент" (Бельгія)
  • "Дніпро-1" (Україна)
  • "Лех" (Польща)
  • "Партизан" (Сербія)
  • "Фіорентина" (Італія)
  • ЧФР (Румунія)

"Несіяні"

  • АЕК Ларнака (Кіпр)
  • "Брага" (Португалія)
  • "Буде-Глімт" (Норвегія)
  • "Лаціо" (Італія)
  • "Лудогорець" (Болгарія)
  • "Карабах" (Азербайджан)
  • "Трабзонспор" (Туреччина)
  • "Шериф" (Молдова)

Під час жеребкування "сіяні" та "несіяні" сформували 8 пар, які змагатимуться у стиковому раунді ЛК. Було лише одне обмеження — представники однієї асоціації не могли потрапити один на одного.

Таким чином, "Дніпро-1" за підсумками жеребкування у першому раунді плей-офф Ліги конференцій зіграє з АЕКом із Ларнаки (Кіпр). Цій команді дніпряни поступилися у кваліфікації Ліги Європи. Крім того, "Динамо" програло АЕКу на груповій стадії ЛЄ.

Результати жеребкування стикового раунду Ліги конференцій 2022/23

АЕК Ларнака — "Дніпро-1"

"Брага" — "Фіорентина"

"Буде-Глімт" — "Лех"

"Карабах" — "Гент"

"Лаціо" — ЧФР

"Лудогорець" — "Андерлехт"

"Трабзонспор" — "Базель"

"Шериф" — "Партизан"

Стикові матчі відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. Переможці 2-матчевого протистояння вирушать до 1/8 фіналу, а ті, хто програють, залишать єврокубки.

Нагадаємо, "Дніпро-1" міг прямо потрапити до 1/8 фіналу ЛК, однак у 6-му турі групового раунду програв АЗ (1:2). Додамо, першу євровесну нашій команді забезпечив неймовірний гол Олександра Піхальонка в матчі проти кіпрського "Аполлона" (1:0).

Теги:
#ФК Дніпро-1 #Ліга конференцій