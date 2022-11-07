"Дніпру-1" влаштували реванш у Лізі конференцій: українцям вдруге випав АЕК
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На цій стадії турніру Україну представлятиме "Дніпро-1"
У понеділок, 7 листопада, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування стикових матчів Ліги конференцій (ЛК) сезону 2022/23.
За підсумками церемонії було сформовано 8 пар, які змагатимуться за путівку до 1/8 фіналу ЛК. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Перед жеребкуванням "Дніпро-1" та інші команди, що посіли другі місця в ЛК, увійшли до складу "сіяних", а клуби, які стали третіми на груповому етапі Ліги Європи, — "несіяних".
"Сіяні"
- "Андерлехт" (Бельгія)
- "Базель" (Швейцарія)
- "Гент" (Бельгія)
- "Дніпро-1" (Україна)
- "Лех" (Польща)
- "Партизан" (Сербія)
- "Фіорентина" (Італія)
- ЧФР (Румунія)
"Несіяні"
- АЕК Ларнака (Кіпр)
- "Брага" (Португалія)
- "Буде-Глімт" (Норвегія)
- "Лаціо" (Італія)
- "Лудогорець" (Болгарія)
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Трабзонспор" (Туреччина)
- "Шериф" (Молдова)
Під час жеребкування "сіяні" та "несіяні" сформували 8 пар, які змагатимуться у стиковому раунді ЛК. Було лише одне обмеження — представники однієї асоціації не могли потрапити один на одного.
Таким чином, "Дніпро-1" за підсумками жеребкування у першому раунді плей-офф Ліги конференцій зіграє з АЕКом із Ларнаки (Кіпр). Цій команді дніпряни поступилися у кваліфікації Ліги Європи. Крім того, "Динамо" програло АЕКу на груповій стадії ЛЄ.
Результати жеребкування стикового раунду Ліги конференцій 2022/23
АЕК Ларнака — "Дніпро-1"
"Брага" — "Фіорентина"
"Буде-Глімт" — "Лех"
"Карабах" — "Гент"
"Лаціо" — ЧФР
"Лудогорець" — "Андерлехт"
"Трабзонспор" — "Базель"
"Шериф" — "Партизан"
Стикові матчі відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. Переможці 2-матчевого протистояння вирушать до 1/8 фіналу, а ті, хто програють, залишать єврокубки.
Нагадаємо, "Дніпро-1" міг прямо потрапити до 1/8 фіналу ЛК, однак у 6-му турі групового раунду програв АЗ (1:2). Додамо, першу євровесну нашій команді забезпечив неймовірний гол Олександра Піхальонка в матчі проти кіпрського "Аполлона" (1:0).