"Днепру-1" устроили реванш в Лиге конференций: украинцам второй раз выпал АЕК

На этой стадии турнира Украину будет представлять "Днепр-1"

В понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций (ЛК) сезона 2022/23.

По итогам церемонии были сформированы 8 пар, которые сразятся за путевку в 1/8 финала ЛК. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Перед жеребьевкой "Днепр-1" и другие команды, занявшие вторые места в ЛК, вошли в состав "сеяных", а клубы, ставшие третьими на групповом этапе Лиги Европы, — "несеяных".

"Сеяные"

"Андерлехт" (Бельгия)

"Базель" (Швейцария)

"Гент" (Бельгия)

"Днепр-1" (Украина)

"Лех" (Польша)

"Партизан" (Сербия)

"Фиорентина" (Италия)

ЧФР (Румыния)

"Несеяные"

АЕК Ларнака (Кипр)

"Брага" (Португалия)

"Буде-Глимт" (Норвегия)

"Лацио" (Италия)

"Лудогорец" (Болгария)

"Карабах" (Азербайджан)

"Трабзонспор" (Турция)

"Шериф" (Молдова)

Во время жеребьевки "сеяные" и "несеяные" составили 8 пар, которые сразятся в стыковом раунде ЛК. Было лишь одно ограничение — представители из одной ассоциации не могли попасть друг на друга.

Таким образом, "Днепр-1" по итогам жеребьевки в первом раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с АЕКом из Ларнаки (Кипр). Этой команде днепряне уступили в квалификации Лиги Европы. Кроме того, "Динамо" было повержено АЕКом на групповой стадии ЛЕ.

Результаты жеребьевки стыкового раунда Лиги конференций 2022/23

АЕК Ларнака — "Днепр-1"

"Брага" — "Фиорентина"

"Буде-Глимт" — "Лех"

"Карабах" — "Гент"

"Лацио" — ЧФР

"Лудогорец" — "Андерлехт"

"Трабзонспор" — "Базель"

"Шериф" — "Партизан"

Стыковые матчи пройдут 16 и 23 февраля 2023 года. Победители 2-матчевого противостояния отправятся в 1/8 финала, а проигравшие покинут еврокубки.

Напомним, "Днепр-1" мог напрямую попасть в 1/8 финала ЛК, однако в 6-м туре группового раунда проиграл АЗ (1:2). К слову, первую евровесну нашей команде обеспечил невероятный гол Александра Пихаленка в матче против кипрского "Аполлона" (1:0).