"Днепру-1" устроили реванш в Лиге конференций: украинцам второй раз выпал АЕК
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На этой стадии турнира Украину будет представлять "Днепр-1"
В понедельник, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций (ЛК) сезона 2022/23.
По итогам церемонии были сформированы 8 пар, которые сразятся за путевку в 1/8 финала ЛК. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Перед жеребьевкой "Днепр-1" и другие команды, занявшие вторые места в ЛК, вошли в состав "сеяных", а клубы, ставшие третьими на групповом этапе Лиги Европы, — "несеяных".
"Сеяные"
- "Андерлехт" (Бельгия)
- "Базель" (Швейцария)
- "Гент" (Бельгия)
- "Днепр-1" (Украина)
- "Лех" (Польша)
- "Партизан" (Сербия)
- "Фиорентина" (Италия)
- ЧФР (Румыния)
"Несеяные"
- АЕК Ларнака (Кипр)
- "Брага" (Португалия)
- "Буде-Глимт" (Норвегия)
- "Лацио" (Италия)
- "Лудогорец" (Болгария)
- "Карабах" (Азербайджан)
- "Трабзонспор" (Турция)
- "Шериф" (Молдова)
Во время жеребьевки "сеяные" и "несеяные" составили 8 пар, которые сразятся в стыковом раунде ЛК. Было лишь одно ограничение — представители из одной ассоциации не могли попасть друг на друга.
Таким образом, "Днепр-1" по итогам жеребьевки в первом раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с АЕКом из Ларнаки (Кипр). Этой команде днепряне уступили в квалификации Лиги Европы. Кроме того, "Динамо" было повержено АЕКом на групповой стадии ЛЕ.
Результаты жеребьевки стыкового раунда Лиги конференций 2022/23
АЕК Ларнака — "Днепр-1"
"Брага" — "Фиорентина"
"Буде-Глимт" — "Лех"
"Карабах" — "Гент"
"Лацио" — ЧФР
"Лудогорец" — "Андерлехт"
"Трабзонспор" — "Базель"
"Шериф" — "Партизан"
Стыковые матчи пройдут 16 и 23 февраля 2023 года. Победители 2-матчевого противостояния отправятся в 1/8 финала, а проигравшие покинут еврокубки.
Напомним, "Днепр-1" мог напрямую попасть в 1/8 финала ЛК, однако в 6-м туре группового раунда проиграл АЗ (1:2). К слову, первую евровесну нашей команде обеспечил невероятный гол Александра Пихаленка в матче против кипрского "Аполлона" (1:0).