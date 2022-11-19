Соло-гол Мудрика у стилі Мессі та гармата Довбика: відеоогляд матчу "Дніпро-1" — "Шахтар"

Гра подарувала одразу кілька яскравих голів

У суботу, 19 листопада, в Ужгороді на стадіоні "Авангард" відбувся центральний матч 14-го туру чемпіонату України з футболу (УПЛ) "Дніпро-1" — "Шахтар".

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь дніпровського колективу, повідомляє офіційний сайт УПЛ. Таким чином, "Дніпро-1" гарантував собі "зимове" чемпіонство і піде на перерву у якості лідера чемпіонату України.

Вже у першому таймі команди обмінялися класними голами. На 17-й хвилині зустрічі Михайло Мудрик у стилі Мессі оформив блискучий соло-гол, залишивши в дурнях весь захист "господарів". Однак через 4 хвилини дніпряни організували феноменальне взяття воріт завдяки командній роботі – наконечником атаки виступив Олександр Пихальонок. На початку другого тайму Артем Довбик гарматним ударом з лінії штрафного майданчика змусив капітулювати воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна.

Відеоогляд матчу "Дніпро-1" — "Шахтар":

Повне відео матчу:

Відео голів:

Цей результат дозволив "Дніпру-1" відірватися від переслідувачів у турнірній таблиці української першості.

Турнірна таблиця УПЛ

Раніше повідомлялося, що "Динамо" здобуло перемогу у перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату України проти "Інгульця" (2:1).

Нагадаємо, "Дніпро-1" успішно подолав груповий етап Ліги конференцій. У стиковому раунді турніру дніпряни зіграють проти АЕКу з Ларнаки — кіпрської команди, що вибила їх із кваліфікації Ліги Європи в цьому сезоні.