Соло-гол Мудрика в стиле Месси и пушка Довбика: видеообзор матча "Днепр-1" - "Шахтер"

Игра подарила сразу несколько ярких голов

В субботу, 19 ноября, в Ужгороде на стадионе "Авангард" состоялся центральный матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу (УПЛ) "Днепр-1" — "Шахтер".

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу днепровского коллектива, передает официальный сайт УПЛ. Таким образом, "Днепр-1" гарантировал себе "зимнее" чемпионство и уйдет на перерыв в качестве лидера чемпионата Украины.

Уже в первом тайме команды обменялись классными голами. На 17-й минуте встречи Михаил Мудрик в стиле Месси оформил блестящий соло-гол, оставив в дураках всю защиту "хозяев". Однако спустя 4 минуты днепряне организовали феноменальное взятие ворот благодаря командной работе — наконечником атаки выступил Александр Пихаленок. В начале второго тайма Артем Довбик пушечным ударом с линии штрафной заставил капитулировать вратаря "Шахтера" Анатолия Трубина.

Видеообзор матча "Днепр-1" — "Шахтер":

Полное видео матча:

Видео голов:

Этот результат позволил "Днепру-1" оторваться от преследователей в турнирной таблице украинского первенства.

Турнирная таблица УПЛ

Ранее сообщалось, что "Динамо" добыло победу в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Украины против "Ингульца" (2:1).

Напомним, "Днепр-1" успешно преодолел групповой этап Лиги конференций. В стыковом раунде турнира днепряне сыграют против АЕКа из Ларнаки — кипрской команды, что выбила их из квалификации Лиги Европы в текущем сезоне.