Чемпионат Украины по футболу, 14 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В центральном матче тура сыграют "Днепр-1" и "Шахтер"

Несмотря на старт чемпионата мира по футболу, в Украине в эти дни пройдет 14 тур Премьер-лиги. В центральном поединке встретятся лидеры УПЛ — "Днепр-1" и "Шахтер". А матч "Рух" — "Черноморец" перенесли.

14 тур чемпионата Украины

Пятница, 18 ноября

13:00. "Заря" — "Александрия"

ТВ: УНИАН

Суббота, 19 ноября

13:00. "Днепр-1" — "Шахтер"

ТВ: 2+2

14:00. "Колос" — "Ворскла"

ТВ: "Сетанта"

Воскресенье, 20 ноября

12:00. "Минай" — "Металлист"

ТВ: "Сетанта"

14:00. "Кривбасс" — "Металлист 1925"

ТВ: "Сетанта"

Понедельник, 21 ноября

12:00. "Ингулец" — "Львов"

ТВ: "Сетанта"

14:00. "Верес" — "Динамо"

ТВ: "Сетанта"

Турнирная таблица