Чемпионат Украины по футболу, 14 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В центральном матче тура сыграют "Днепр-1" и "Шахтер"
Несмотря на старт чемпионата мира по футболу, в Украине в эти дни пройдет 14 тур Премьер-лиги. В центральном поединке встретятся лидеры УПЛ — "Днепр-1" и "Шахтер". А матч "Рух" — "Черноморец" перенесли.
14 тур чемпионата Украины
Пятница, 18 ноября
13:00. "Заря" — "Александрия"
ТВ: УНИАН
Суббота, 19 ноября
13:00. "Днепр-1" — "Шахтер"
ТВ: 2+2
14:00. "Колос" — "Ворскла"
ТВ: "Сетанта"
Воскресенье, 20 ноября
12:00. "Минай" — "Металлист"
ТВ: "Сетанта"
14:00. "Кривбасс" — "Металлист 1925"
ТВ: "Сетанта"
Понедельник, 21 ноября
12:00. "Ингулец" — "Львов"
ТВ: "Сетанта"
14:00. "Верес" — "Динамо"
ТВ: "Сетанта"