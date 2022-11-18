Чемпіонат України з футболу, 14 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У центральному матчі туру зіграють "Дніпро-1" та "Шахтар"

Незважаючи на старт чемпіонату світу з футболу, в Україні цими днями пройде 14 тур Прем’єр-ліги. У центральному поєдинку зустрінуться лідери УПЛ — "Дніпро-1" та "Шахтар". А матч "Рух" — "Чорноморець" перенесли.

14 тур чемпіонату України

П’ятниця, 18 листопада

13:00. "Зоря" — "Олександрія"

ТБ: УНІАН

Субота, 19 листопада

13:00. "Дніпро-1" — "Шахтар"

ТБ: 2+2

14.00. "Колос" — "Ворскла"

ТБ: "Сетанта"

Неділя, 20 листопада

12:00. "Минай" — "Металіст"

ТБ: "Сетанта"

14.00. "Кривбас" — "Металіст 1925"

ТБ: "Сетанта"

Понеділок, 21 листопада

12:00. "Інгулець" — "Львів"

ТБ: "Сетанта"

14.00. "Верес" — "Динамо"

ТБ: "Сетанта"

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