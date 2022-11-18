Чемпіонат України з футболу, 14 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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У центральному матчі туру зіграють "Дніпро-1" та "Шахтар"
Незважаючи на старт чемпіонату світу з футболу, в Україні цими днями пройде 14 тур Прем’єр-ліги. У центральному поєдинку зустрінуться лідери УПЛ — "Дніпро-1" та "Шахтар". А матч "Рух" — "Чорноморець" перенесли.
14 тур чемпіонату України
П’ятниця, 18 листопада
13:00. "Зоря" — "Олександрія"
ТБ: УНІАН
Субота, 19 листопада
13:00. "Дніпро-1" — "Шахтар"
ТБ: 2+2
14.00. "Колос" — "Ворскла"
ТБ: "Сетанта"
Неділя, 20 листопада
12:00. "Минай" — "Металіст"
ТБ: "Сетанта"
14.00. "Кривбас" — "Металіст 1925"
ТБ: "Сетанта"
Понеділок, 21 листопада
12:00. "Інгулець" — "Львів"
ТБ: "Сетанта"
14.00. "Верес" — "Динамо"
ТБ: "Сетанта"