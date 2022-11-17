Ассист без касания мяча и дубль Цыганкова: видеообзор матча "Ингулец" - "Динамо"

Киевляне вернулись в зону еврокубков

В четверг, 17 ноября, состоялся перенесенный матч 1-го тура чемпионата Украины сезона 2022/23 "Ингулец" — "Динамо".

Встреча состоялась в Киеве на стадионе имени Лобановского и завершилась со счетом 1:2 в пользу столичной команды. Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги (УПЛ).

"Ингулец" по просьбе "Бело-синих" согласился сыграть в Киеве и уступил в дебютном матче Младена Бартуловича на посту главного тренера команды. За киевлян дублем выстрелил Виктор Цыганков, который реализовал пенальти и закатил мяч в пустые ворота после передачи Владислава Дубинчака. За "Ингулец" гол-красавец на счету Артема Ситало, который воспользовался гениальным решением партнера по команде пропустить мяч после проникающей передачи Евгения Запорожца. Получилось весьма эффектно.

Видеообзор матча "Ингулец" — "Динамо":

По итогам этой встречи киевляне поднялись на 4-е место в турнирной таблице УПЛ, отставание от лидера составляет 9 очков. "Ингулец" с 7 баллами барахтается на дне дивизиона.

Турнирная таблица УПЛ

Напомним, "Динамо" бесславно завершило выступления в еврокубках, проиграв в последнем матче евросезона "Фенербахче" (0:2). Из-за этого Украина резко упала в таблице коэффициентов УЕФА, что в будущем может сильно повлиять на количество наших клубов в ЛЧ и ЛЕ.