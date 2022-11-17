Асист без торкання м’яча та дубль Циганкова: відеоогляд матчу "Інгулець" — "Динамо"

Кияни повернулися у зону єврокубків

У четвер, 17 листопада, відбувся перенесений матч 1-го туру чемпіонату України сезону 2022/23 "Інгулець" — "Динамо".

Зустріч відбулася у Києві на стадіоні імені Лобановського та завершилася з рахунком 1:2 на користь столичної команди. Про це повідомляє офіційний сайт Української Прем’єр-ліги (УПЛ).

"Інгулець" на прохання "Біло-синіх" погодився зіграти в Києві та поступився у дебютному матчі Младена Бартуловича на посаді головного тренера команди. За киян дублем вистрілив Віктор Циганков, який реалізував пенальті та закотив м’яч у порожні ворота після передачі Владислава Дубінчака. За "Інгулець" гол-красень на рахунку Артема Сітало, який скористався геніальним рішенням партнера по команді пропустити м’яч після передачі Євгена Запорожця. Вийшло дуже ефектно.

Відеоогляд матчу "Інгулець" — "Динамо":

За підсумками цієї зустрічі кияни піднялися на 4-те місце у турнірній таблиці УПЛ, відставання від лідера становить 9 очок. "Інгулець" з 7 балами борсається на дні дивізіону.

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, "Динамо" безславно завершило виступи в єврокубках, програвши в останньому матчі євросезону "Фенербахче" (0:2). Через це Україна різко впала у таблиці коефіцієнтів УЄФА, що в майбутньому може сильно вплинути на кількість наших клубів у ЛЧ та ЛЄ.