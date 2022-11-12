Вперше в історії київське "Динамо" змінило клубні кольори — фани у захваті
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Столичний клуб вирішив підтримати ЗСУ та жителів Херсона
Уся Україна святкує визволення Херсона. Тенісистка Леся Цуренко зізналася, що не може перестати плакати від щастя.
З гумором відреагувало на новини з фронту київське "Динамо". Клуб змінив свої традиційно біло-сині кольори на біло-зелені. Тепер букву "Д" на логотипі зображено на тлі кавуна — символу Херсона.
Уболівальники підтримали такий креатив клубу. Фото в Instagram зібрало близько 25 тисяч лайків та сотні коментарів.
Нагадаємо, що цього сезону "Динамо" завершило виступи в Лізі Європи. Клуб посів останнє місце у групі.
Раніше ми писали, що на Кіпрі місцева поліція відібрала у фанатки "Динамо" банер "Росія — країна-терорист".