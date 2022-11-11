Як перестати сьогодні плакати? Емоції українки після визволення Херсона

Леся Цуренко зраділа нашим успіхам на фронті

Відома українська тенісистка Леся Цуренко відреагувала на новини про звільнення Херсона. Обласний центр було окуповано у перші дні повномасштабного вторгнення. Проте зараз він уже під контролем ЗСУ.

"Як перестати плакати сьогодні, хто знає?" — написала Цуренко в сторіс Instagram.

Нагадаємо, що український тенісист Олександр Долгополов повернувся до України після початку широкомасштабного вторгнення росії. Він активно допомагав ЗСУ та особисто доставляв необхідне на фронт. Також тенісист пройшов військову підготовку та вирушив воювати на передову.

Раніше Олександр разом із українськими тенісистками придбав джип для ЗСУ.