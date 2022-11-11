Как перестать плакать сегодня? Эмоции украинки после освобождения Херсона

Леся Цуренко обрадовалась нашим успехам на фронте

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на новости об освобождении Херсона. Областной центр был оккупирован в первые дни полномасштабного вторжения. Однако сейчас он уже под контролем ВСУ.

"Как перестать плакать сегодня, кто знает?" – написала Цуренко в сторис Instagram.

Напомним, что украинский теннисист Александр Долгополов вернулся в Украину после начала широкомасштабного вторжения рф. Он активно помогал ВСУ и лично доставлял необходимое на фронт. Также теннисист прошел военную подготовку и отправился воевать на передовую.

Ранее Александр вместе с украинскими теннисистками приобрел джип для ВСУ.