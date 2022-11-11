Как перестать плакать сегодня? Эмоции украинки после освобождения Херсона
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Леся Цуренко обрадовалась нашим успехам на фронте
Известная украинская теннисистка Леся Цуренко отреагировала на новости об освобождении Херсона. Областной центр был оккупирован в первые дни полномасштабного вторжения. Однако сейчас он уже под контролем ВСУ.
"Как перестать плакать сегодня, кто знает?" – написала Цуренко в сторис Instagram.
Напомним, что украинский теннисист Александр Долгополов вернулся в Украину после начала широкомасштабного вторжения рф. Он активно помогал ВСУ и лично доставлял необходимое на фронт. Также теннисист прошел военную подготовку и отправился воевать на передовую.
Ранее Александр вместе с украинскими теннисистками приобрел джип для ВСУ.