Впервые в истории киевское "Динамо" сменило клубные цвета - фаны в восторге
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Столичный клуб решил поддержать ВСУ и жителей Херсона
Вся Украина празднует освобождение Херсона. Теннисистка Леся Цуренко призналась, что не может перестать плакать от счастья.
С юмором отреагировало на новости с фронта киевское Динамо. Клуб сменил свои традиционно бело-синие цвета на бело-зеленые. Теперь буква "Д" на логотипе изображена на фоне арбуза — символа Херсона.
Болельщики поддержали такой креатив клуба. Фото в Instagram собрало около 25 тысяч лайков и сотни комментариев.
Напомним, что в этом сезона "Динамо" завершило выступления в Лиге Европы. Клуб занял последнее место в группе.
Ранее мы писали, что на Кипре местная полиция отобрала у фанатки "Динамо" баннер "Россия — страна-террорист".