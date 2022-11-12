Впервые в истории киевское "Динамо" сменило клубные цвета - фаны в восторге

Столичный клуб решил поддержать ВСУ и жителей Херсона

Вся Украина празднует освобождение Херсона. Теннисистка Леся Цуренко призналась, что не может перестать плакать от счастья.

С юмором отреагировало на новости с фронта киевское Динамо. Клуб сменил свои традиционно бело-синие цвета на бело-зеленые. Теперь буква "Д" на логотипе изображена на фоне арбуза — символа Херсона.

Болельщики поддержали такой креатив клуба. Фото в Instagram собрало около 25 тысяч лайков и сотни комментариев.

Напомним, что в этом сезона "Динамо" завершило выступления в Лиге Европы. Клуб занял последнее место в группе.

Ранее мы писали, что на Кипре местная полиция отобрала у фанатки "Динамо" баннер "Россия — страна-террорист".