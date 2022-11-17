Іди на х*р зі своїми рублями! Батько гравця "Динамо" розповів про окупацію Херсона

Караваєв-старший із мужиками випив по чарці за визволення рідного міста

Україна повністю повернула контроль над Херсоном І цьому дуже радий півзахисник київського "Динамо" Олександр Караваєв. Адже з лютого по листопад у Херсоні були його рідні.

Про життя в окупації розповів "Чемпіону" батько футболіста Олександр Караваєв-старший.

Як святкували визволення? "Ми вірили у ЗСУ, але не очікували, що звільнення буде таким яскравим і швидким. Сіли з мужиками, випили по чарці. Українські військові до нас теж заходили, душевно поспілкувалися. Утім, зараз у Херсоні дуже непроста ситуація – немає ні світла, ні опалення, ні води. Є газ, так що трохи простіше будинкам, де стоять газові плити.У нас 10-поверховий будинок та плити електричні. Комусь доводиться готувати їжу у дворах на багатті. У нашому будинку залишилося близько 15 відсотків мешканців. Більшість – похилого віку. Але місто живе, люди звикають до всього".

Чому не поїхали? "Дружина старшого сина Романа була на сьомому місяці вагітності. Не хотіла їхати. Потім народилася внучка Соломія. На той час можна було виїжджати через окупований росіянами Крим. Ні я, ні моя сім’я цього робити не бажали".

Як підтримували зв’язок із сином? "Деякі зі знайомих мені казали: "Саша, чого не поставиш на телефон російський номер, не візьмеш продовольчу пайку від росіян, за це тебе ніхто не покарає". У мене інше мислення. Щоб я, батько гравця київського "Динамо" та збірної України, брав у окупантів пайок і змінював український номер телефону на російський? Такої ганьби мені не потрібно. Я сам себе після цього перестав би поважати. Я поставив VPN, із сином ми були на зв’язку".

Гривня чи рубль? "Пам’ятаю, як у нас на базарі хтось спробував розраховуватися рублями. Наші херсонські продавці відповіли: "Іди ти на хер зі своїми рублями! З нами розраховувайся гривнями!". Якось біля банкомату хтось із колаборантів почав розповідати черзі, мовляв, навіщо ви знімаєте гривню. Так вся черга дружньо послала його за російським кораблем".

Раніше ми писали, що київське "Динамо" змінило клубні кольори на честь визволення Херсона. Біло-синій клуб позеленів.

Нагадаємо, що під час матчу на Кіпрі місцева поліція відібрала у фанатки "Динамо" банер "Росія — країна-терорист".