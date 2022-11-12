Народила в окупації: гравець "Динамо" поділився сімейною історією із Херсона

Олександр Караваєв розповів, як допомагав рідним в окупації

Херсон знову під контролем України. Цьому подвійно радіє півзахисник київського "Динамо" Олександр Караваєв. Адже його рідні довгий час були в окупації.

Як розповів Караваєв в інтерв’ю ПРОФУТБОЛ Digital, у Херсоні весь цей час перебували його батьки. Також із ними була дружина його брата.

"Батько мені постійно писав, що вони вірять у ЗСУ. З ними ще була дружина мого брата з двома дітьми, другу дитину народила вже в окупації.

Допомагав їм, адже банківські картки працювали, можна було допомагати. Звичайно, були дні, коли зникав зв’язок повністю. Ні про що інше думати ти не міг, тому що ми пам’ятаємо і Маріуполь, і Бучу, і решту міст, де ці рашисти звірствували", — зізнався Караваєв.

Раніше ми писали, що київське "Динамо" змінило клубні кольори на честь визволення Херсона. Біло-синій клуб позеленів.

Нагадаємо, що під час матчу на Кіпрі місцева поліція відібрала у фанатки "Динамо" банер "Росія — країна-терорист".