Родила в оккупации: игрок "Динамо" поделился семейной историей из Херсона

Александр Караваев рассказал, как помогал родным в оккупации

Херсон снова под контролем Украины. Этому вдвойне радуется полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев. Ведь его родные долгое время были в оккупации.

Как рассказал Караваев в интервью ПРОФУТБОЛ Digital, в Херсоне все это время находились его родители. Также с ними была жена его брата.

"Отец мне постоянно писал, что они верят в ВСУ. С ними еще была жена моего брата с двумя детьми, второго ребенка родила уже в оккупации.

Помогал им, ведь банковские карточки работали, можно было помогать. Конечно, были дни, когда пропадала связь полностью. Ни о чем другом думать ты не мог, потому что мы помним и Мариуполь, и Бучу, и все остальные города, где эти рашисты зверствовали", — признался Караваев.

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" сменило клубные цвета в честь освобождения Херсона. Бело-синий клуб позеленел.

Напомним, что во время матча на Кипре местная полиция отобрала у фанатки "Динамо" баннер "Россия — страна-террорист".