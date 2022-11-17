Иди на х*р со своими рублями! Отец игрока "Динамо" рассказал об оккупации Херсона

Караваев-старший с мужиками выпил по рюмке за освобождение родного города

Украина полностью вернула контроль над Херсоном. И этому несказанно рад полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев. Ведь с февраля по ноябрь в Херсоне были его родные.

О жизни в оккупации рассказал "Чемпіону" отец футболиста Александр Караваев-старший.

Как праздновали освобождение? "Мы верили в ВСУ, но не ожидали, что освобождение будет таким ярким и быстрым. Сели с мужиками, выпили по рюмке. Украинские военные к нам тоже заходили, душевно пообщались. Впрочем, сейчас в Херсоне очень непростая ситуация – нет ни света, ни отопления, ни воды. Есть газ, так что немного проще домам, где стоят газовые плиты. У нас 10-этажный дом и плиты электрические. Кому-то приходится готовить еду во дворах на костре. В нашем доме осталось около 15 процентов жителей. Большинство – преклонных лет. Но город живет, люди привыкают ко всему".

Почему не уехали? "Жена старшего сына Романа была на седьмом месяце беременности. Не хотела уезжать. Потом родилась внучка Соломия. К тому времени можно было выезжать через оккупированный россиянами Крым. Ни я, ни моя семья этого делать не желали".

Как поддерживали связь с сыном? "Некоторые из знакомых мне говорили: "Саша, чего не поставишь на телефоне русский номер, не возьмешь продовольственный паек от россиян, за это тебя никто не накажет". У меня другое мышление. Чтобы я, отец игрока киевского "Динамо" и сборной Украины, брал у оккупантов паек и менял украинский номер телефона на русский? Такого позора мне не нужно. Я сам себя после этого перестал бы уважать. Я поставил VPN, с сыном мы были на связи".

Гривна или рубль? "Помню как у нас на базаре кто-то попытался рассчитываться рублями. Наши херсонские продавцы ответили: "Иди ты на хер со своими рублями! С нами рассчитывайся гривнами!". Как-то у банкомата кто-то из коллаборантов начал рассказывать очереди, мол, зачем вы снимаете гривну. Так вся очередь дружно послала его вслед за русским кораблем".

Ранее мы писали, что киевское "Динамо" сменило клубные цвета в честь освобождения Херсона. Бело-синий клуб позеленел.

Напомним, что во время матча на Кипре местная полиция отобрала у фанатки "Динамо" баннер "Россия — страна-террорист".