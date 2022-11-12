Легенда "Динамо" виграв головний трофей Узбекистану

"Пахтакор" став чемпіоном країни

Колишній форвард київського "Динамо" Максим Шацьких завоював свій перший трофей у тренерській кар’єрі. Разом із "Пахтакором" він виграв чемпіонат Узбекистану. Раніше "Динамо" змінило клубні біло-сині кольори на зелено-білі.

На посаду головного тренера Шацьких був призначений у липні, вже під час національної першості. Боротьба за чемпіонство точилася до останнього туру, перед яким "Пахтакор" випереджав "Навбахор" на одне очко.

У вирішальному матчі "Пахтакор" обіграв "Бунедкор" (2:0) і став чемпіоном країни.

Максим Шацьких з 1999 до 2009 року грав за київське "Динамо". Шість разів перемагав у чемпіонаті України та п’ять разів вигравав Кубок України.

Раніше Шацьких згадував свою першу зустріч із Лобановським: "Мене кинуло в холодний піт".