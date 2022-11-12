Легенда "Динамо" выиграл главный трофей Узбекистана

"Пахтакор" стал чемпионом страны

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких завоевал свой первый трофей в тренерской карьере. Вместе с "Пахтакором" он выиграл чемпионат Узбекистана. Ранее "Динамо" сменило клубные бело-синие цвета на зелено-белые.

На должность главного тренера Шацких был назначен в июле, уже по ходу национального первенства. Борьба за чемпионство шла до последнего тура, перед которым "Пахтакор" опережал "Навбахор" на одно очко.

В решающем матче "Пахтакор" обыграл "Бунедкор" (2:0) и стал чемпионом страны.

Максим Шацких с 1999 по 2009 года играл за киевское "Динамо". Шесть раз побеждал в чемпионате Украины и пять раз выигрывал Кубок Украины.

Ранее Шацких вспоминал свою первую встречу с Лобановским: "Меня бросило в холодный пот".