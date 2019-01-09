"Меня бросило в холодный пот": Шацких вспомнил первую встречу с Лобановским

Новости спорта: Экс-форвард Динамо Максим Шацких рассказал о первой встречи с Валерием Лобановским.

Экс-форвард Динамо Максим Шацких, который сейчас работает в тренерском штабе "бело-синих", поделился впечатлениями от первой встречи с Валерием Лобановским. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

"Помню ли первую встречу с Лобановским? Не просто помню. Она у меня до сих пор стоит перед глазами. Когда я впервые прилетел в Киев, сразу из аэропорта мы отправились на встречу с Лобановским.

Наша беседа длилась семь минут. Как сейчас помню: открывается дверь и я сразу вижу белый затылок Валерия Васильевича. Говорили с ним один на один. Речь шла сугубо о тактике, о том, где я себя вижу в команде, в каком амплуа, какие функции буду выполнять.

Впечатления от разговора? Прежде всего меня пробил холодный пот. Я понимал, с кем сейчас говорю, знал огромный авторитет этого великого человека. Поэтому когда только увидел тот белый затылок, меня сразу начало прилично так "колбасить".

Боялся потом, угадал я или нет с той или иным ответом. В любом случае, я говорил так, как действительно думал. Но потом переживал о том, насколько правильными были мои ответы. Время, к счастью, показало, что, как говорится, я свой парен (улыбается) Думаю я правильно и в том же направлении, которого придерживался Валерий Васильевич.

Основное качество Лобановского заключается в том, что он – очень сильный психолог. Бывало, сам знаешь, что сыграл сегодня просто ужасно. И настолько в душе плохо, что не хочется даже идти на теорию, где будет происходить разбор этого матча – примерно представляешь, что услышишь о себе и своей игре. А Лобановский мог так все закрутить, что я, оказывается, был едва ли не одним из лучших в этой игре! Он очень точно понимал, когда нужно подбодрить человека, а когда нажать на него. Но в любом случае, он никогда не "уничтожал" человека. Зато мог окрылить своей поддержкой так, что ты потом на тренировку выходил с удвоенной энергией", – подытожил Шацких для Dynamo.kiev.ua.