Судья Екатерина Монзуль вышла на матч "Шахтер" - "Заря" с арбузом (фото)

Так команды отметили освобождение Херсона

В воскресенье состоялся матч 13 тура украинской Премьер-лиги. Встречались команды, которые ведут борьбу за медали — донецкий "Шахтер" и луганская "Заря".

Главная изюминка встречи была еще до ее начала. Судья матча Екатерина Монзуль вышла на игру с арбузом вместо мяча. Так она отметила освобождение Херсона от российских оккупантов.

Также на табло перед стартом игры вместо нулей были изображены арбузы, сообщает Twitter "горняков".

Что касается самой игры, то она вышла боевой, но завершилась мирно.

"Шахтер" — "Заря" — 2:2

Голы: Бондаренко (13), Бондарь (64) — Кирюханцев (45+1), Булеца (46)

Ранее мы писали, что "Динамо" поменяло клубные цвета. Клуб стал зеленым.

Напомним, что игрок киевского "Динамо" Александр Караваев поделился семейной историей из Херсона. Его родители пережили оккупацию.