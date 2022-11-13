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Чемпионат Украины по футболу, 13 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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ФК Шахтер Новость обновлена 13 ноября 2022, 11:35

В центральном матче тура "Шахтер" сыграет с "Зарей"

В украинской Премьер-лиге 13 и 14 ноября будут сыграны матчи 13 тура. В центральном поединке встретятся вторая и третья команды УПЛ — "Шахтер" принимает "Зарю".

Ранее мы писали, что "Динамо" поменяло клубные цвета. Клуб стал зеленым.

13 тур чемпионата Украины

Воскресенье, 13 ноября

13:00. "Ворскла" — "Днепр-1"

ТВ: Сетанта

13:00. "Александрия" — "Верес"

ТВ: Сетанта

15:00. "Шахтер" — "Заря"

ТВ: Сетанта

15:00. "Динамо" — "Колос"

ТВ: 2+2

15:00. "Металлист 1925" — "Ингулец"

ТВ: "Сентанта"

Понедельник, 14 ноября

13:00. "Металлист" — "Кривбасс"

ТВ: УНИАН

14:00. "Черноморец" — "Львов"

ТВ: Сетанта

15:00. "Рух" — "Минай"

ТВ: УНИАН

Турнирная таблица

Теги:
#Футбол #УПЛ #Украинский футбол #Чемпионат Украины по футболу