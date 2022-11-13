Чемпионат Украины по футболу, 13 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В центральном матче тура "Шахтер" сыграет с "Зарей"
В украинской Премьер-лиге 13 и 14 ноября будут сыграны матчи 13 тура. В центральном поединке встретятся вторая и третья команды УПЛ — "Шахтер" принимает "Зарю".
Ранее мы писали, что "Динамо" поменяло клубные цвета. Клуб стал зеленым.
13 тур чемпионата Украины
Воскресенье, 13 ноября
13:00. "Ворскла" — "Днепр-1"
ТВ: Сетанта
13:00. "Александрия" — "Верес"
ТВ: Сетанта
15:00. "Шахтер" — "Заря"
ТВ: Сетанта
15:00. "Динамо" — "Колос"
ТВ: 2+2
15:00. "Металлист 1925" — "Ингулец"
ТВ: "Сентанта"
Понедельник, 14 ноября
13:00. "Металлист" — "Кривбасс"
ТВ: УНИАН
14:00. "Черноморец" — "Львов"
ТВ: Сетанта
15:00. "Рух" — "Минай"
ТВ: УНИАН