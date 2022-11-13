Чемпіонат України з футболу, 13 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У центральному матчі туру "Шахтар" зіграє із "Зорею"

В українській Прем’єр-лізі 13 та 14 листопада будуть зіграні матчі 13 туру. У центральному поєдинку зустрінуться друга та третя команди УПЛ — "Шахтар" приймає "Зорю".

Раніше ми писали, що "Динамо" змінило клубні кольори. Клуб став зеленим.

13 тур чемпіонату України

Неділя, 13 листопада

13:00. "Ворскла" — "Дніпро-1"

ТБ: Сетанта

13:00. "Олександрія" — "Верес"

ТБ: Сетанта

15:00. "Шахтар" — "Зоря"

ТБ: Сетанта

15:00. "Динамо" — "Колос"

ТБ: 2+2

15:00. "Металіст 1925" — "Інгульець"

ТБ: "Сентанта"

Понеділок, 14 листопада

13:00. "Металіст" — "Кривбас"

ТБ: УНІАН

14.00. "Чорноморець" — "Львів"

ТБ: Сетанта

15:00. "Рух" — "Мінай"

ТБ: УНІАН

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