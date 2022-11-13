Чемпіонат України з футболу, 13 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
У центральному матчі туру "Шахтар" зіграє із "Зорею"
В українській Прем’єр-лізі 13 та 14 листопада будуть зіграні матчі 13 туру. У центральному поєдинку зустрінуться друга та третя команди УПЛ — "Шахтар" приймає "Зорю".
Раніше ми писали, що "Динамо" змінило клубні кольори. Клуб став зеленим.
13 тур чемпіонату України
Неділя, 13 листопада
13:00. "Ворскла" — "Дніпро-1"
ТБ: Сетанта
13:00. "Олександрія" — "Верес"
ТБ: Сетанта
15:00. "Шахтар" — "Зоря"
ТБ: Сетанта
15:00. "Динамо" — "Колос"
ТБ: 2+2
15:00. "Металіст 1925" — "Інгульець"
ТБ: "Сентанта"
Понеділок, 14 листопада
13:00. "Металіст" — "Кривбас"
ТБ: УНІАН
14.00. "Чорноморець" — "Львів"
ТБ: Сетанта
15:00. "Рух" — "Мінай"
ТБ: УНІАН