Суддя Катерина Монзуль вийшла на матч "Шахтар" — "Зоря" з кавуном (фото)

Так команди відзначили визволення Херсона

У неділю відбувся матч 13 туру української Прем’єр-ліги. Зустрічалися команди, які ведуть боротьбу за медалі – донецький "Шахтар" та луганська "Зоря".

Головна особливість зустрічі була ще до її початку. Суддя матчу Катерина Монзуль вийшла на гру з кавуном замість м’яча. Так вона наголосила на звільненні Херсона від російських окупантів.

Також на табло перед стартом гри замість нулів було зображено кавуни, повідомляє Twitter "гірників".

Щодо самої гри, то вона вийшла бойовою, але завершилася мирно.

"Шахтар" — "Зоря" — 2:2

Голи: Бондаренко (13), Бондар (64) — Кирюханцев (45+1), Булеца (46)

Раніше ми писали, що "Динамо" змінило клубні кольори. Клуб став зеленим.

Нагадаємо, що гравець київського "Динамо" Олександр Караваєв поділився сімейною історією із Херсона. Його батьки пережили окупацію.