"На нас вылили ведро с кровью и посмеялись": Зозуля в гневе после нового назначения Шуфрича

Украинский футболист не понимает, как такое могло произойти во время полномасштабной войны с рф

Главный футбольный волонтер Украины Роман Зозуля резко отреагировал на назначения Нестора Шуфрича и Григория Суркиса в Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

Соответствующий пост Роман опубликовал на своей странице в Facebook. Футболист жестко раскритиковал выборы в главный спортивный орган страны, назвав их абсурдными и унизительными. Кроме того, Зозуля отметил, что пророссийские политики на 9-й месяц большой войны пытаются проникнуть во власть через спорт, ведь двери в Раду на данный момент им закрыты.

Особенно возмутила Романа новая должность Шуфрича, которого избрали членом НОК до 2026 года.

"Сколько еще раз его надо выбросить на мусорку, чтобы он уже оттуда точно не вылез?! Сколько раз его надо облить зеленкой, чтобы метка предателя за ним закрепилась на всю жизнь? Мало ли того, что он кум кума путина?! Может, сразу ему звание героя вручим?!

Осознавая, что в политику этим вшам дорога закрыта, они пытаются пролезть в спорт. Как в старом анекдоте – ты его в дверь выталкиваешь, а он в окно лезет. Но здесь не смешно. Не смешно было после Революции Достоинства, когда мы хоронили Небесную сотню. Не смешно было после аннексии Крыма и оккупации Донбасса в 2014, когда эти чудовища снова пролезли в Раду. Сегодня не просто не смешно, а больно. Будто на нас вылили ведро с кровью и костями погибших и посмеялись над этим", — написал Роман.

Роман Зозуля раскритиковал выборы в НОК Украины

Напомним, легенда футбола Андрей Шевченко 17 ноября был избран вице-президентом НОК Украины. На следующий день "Шева" заявил, что покидает этот пост, намекнув на присутствие Суркиса и Шуфрича в организации.

Добавим, президентом НОК Украины был избран действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.