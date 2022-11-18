Шевченко отказался от важной должности в НОК: как он это объяснил и причем здесь Шуфрич

Легенда украинского футбола отреагировал на негодование общественности

Новоиспеченный вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Андрей Шевченко отказался от своего поста, намекнув на противоречивое назначения в НОК Нестора Шуфрича и Григория Суркиса.

Соответствующий пост экс-футболист и бывший тренер национальной команды написал на своей странице в Facebook. Шевченко прямо заявил, что ему не нравится находиться в одной компании с некоторыми членами НОК.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. Должны быть достойны их", — написал "Шева".

Примечательно, что пост в НОК также покинул и глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко. К слову, в сети ходят слухи, что Шевченко хочет возглавить УАФ.

Напомним, на Генассамблее НОК Шуфрич и Суркис были избраны членами организации на период 2022-2026 годов. Кроме того, 17 ноября, НОК Украины получил нового руководителя.

Добавим, еще одним членом НОК был избран чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.