Громкий скандал в украинском спорте: волейболистки наехали на чиновников (видео)

Спортсмены раскритиковали Центр олимпийской подготовки

Сразу несколько ведущих украинских пляжных волейболистов после успешного выступления на чемпионате Европы покидают Центр олимпийской подготовки (ЦОП).

С соответствующим заявлением выступили сестры Инна и Ирина Махно на своих страничках в Instagram. Спортсменки сообщили, что им навязывают базы для тренировок, которые на самом деле выгодны функционерам ЦОПа, а не удобны для волейболистов.

Кроме того, по словам сестер, руководство ЦОПа постоянно срывает планы подготовки волейболистов. Также спортсменов лишили финансовой поддержки, предусмотренной государством, и это при том, что ЦОП был создан для помощи нашим олимпийцам в тренерском процессе и обеспечения всем необходимым для достижения наивысшего результата.

Кроме того, о выходе из организации сообщили Сергей Попов и Эдуард Резник.

Данные дуэты являются единственными представителями Украины в пляжном волейболе, которые претендуют на участие в ближайшей летней Олимпиаде.

Напомним, украинки Татьяна Лазаренко и Ангелина Хмель выиграли мировое первенство по пляжному волейболу в категории до 21 года. Ранее сообщалось, что оккупанты разрушили дом Лазаренко в Запорожье.