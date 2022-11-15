Гучний скандал в українському спорті: волейболістки наїхали на чиновників (відео)

Спортсмени розкритикували Центр олімпійської підготовки

Одразу кілька провідних українських пляжних волейболістів після успішного виступу на чемпіонаті Європи залишають Центр олімпійської підготовки (ЦОП).

З відповідною заявою виступили сестри Інна та Ірина Махно на своїх сторінках в Instagram. Спортсменки повідомили, що їм нав’язують бази для тренувань, які насправді вигідні для функціонерів ЦОПу, а не зручні для волейболістів.

Крім того, за словами сестер, керівництво ЦОП постійно зриває плани підготовки волейболістів. Також спортсменів позбавили фінансової підтримки, обіцяною державою, і це при тому, що ЦОП було створено для допомоги нашим олімпійцям у тренерському процесі та забезпечення всім необхідним для досягнення найвищого результату.

Крім того, про вихід з організації повідомили Сергій Попов та Едуард Резнік.

Ці дуети є єдиними представниками України у пляжному волейболі, які претендують на участь у найближчій літній Олімпіаді.

Нагадаємо, українки Тетяна Лазаренко та Ангеліна Хміль виграли світову першість з пляжного волейболу у категорії до 21 року. Раніше повідомлялося, що окупанти зруйнували будинок Лазаренко у Запоріжжі.