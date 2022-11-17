Откуда он вылез? В сети обсуждают новую должность Шуфрича

В украинском спорте произошли перестановки в руководстве

В четверг, 17 ноября, на Генассамблее Национального олимпийского комитета (НОК) избрали новых членов на период 2022-2026 годов. Одним из них стал скандальный депутат Верховной Рады от фракции "ОПЗЖ", которая была распущена в мае, Нестор Шуфрич.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины. Шуфрич получил должность члена НОК в качестве представителя Федерации стрельбы из лука Украины. Кроме того, от этой Федерации членом НОК стала Елена Садовнича.

За решение избрать Шуфрича и представителей других федераций олимпийских видов спорта проголосовали единогласно — 108 голосов "За", один воздержался. Таким образом, членами НОК стали 88 человек.

В сети с гневом восприняли новую должность Шуфрича.

В сети прокомментировали новую должность Шуфрича в НОК Украины

Добавим, что членами НОК также стали еще 39 физических лиц способствующих развитию спорта. В их число вошли такие известные персоны: легендарный украинский футболист Андрей Шевченко, действующий чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик, народный депутат IX созыва Григорий Суркис, чемпионка Европы в тройном прыжке Марина Бех-Романчук, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева и другие.

Отметим, президентом НОК Украины был избран действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Шевченко также получил должность вице-президента НОК.

Напомним, в мае сообщалось, что Шуфрич покинул Украину.