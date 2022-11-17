Звідки він виліз? У мережі обговорюють нову посаду Шуфрича

В українському спорті відбулися перестановки у керівництві

У четвер, 17 листопада, на Генасамблеї Національного олімпійського комітету (НОК) обрали нових членів на період 2022-2026 років. Одним із них став скандальний депутат Верховної Ради від фракції "ОПЗЖ", яка була розпущена у травні, Нестор Шуфрич.

Про це повідомляє пресслужба НОК України. Шуфрич отримав посаду члена НОК як представник Федерації стрільби з лука України. Крім того, від цієї Федерації членом НОК стала Олена Садовнича.

За рішення обрати Шуфрича та представників інших федерацій олімпійських видів спорту проголосували одноголосно – 108 голосів "За", один утримався. Таким чином, членами НОКу стали 88 осіб.

У мережі з гнівом сприйняли нову посаду Шуфрича.

У мережі прокоментували нову посаду Шуфрича у НОК України

Додамо, що членами НОК також стали ще 39 фізичних осіб, які сприяють розвитку спорту. До них увійшли такі відомі персони: легендарний український футболіст Андрій Шевченко, чинний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Олександр Усик, народний депутат IX скликання Григорій Суркіс, чемпіонка Європи у потрійному стрибку Марина Бех-Роман, дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва та інші.

Зазначимо, президентом НОК України було обрано чинного міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. Шевченко також одержав посаду віцепрезидента НОК.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Шуфрич залишив Україну.