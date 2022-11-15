Президента МОК запросили до Києва, щоб переконатися у "миролюбності" росіян

У світі хочуть повернути агресора до міжнародного спорту

Народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха відреагувала на заяву президента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томаса Баха на саміті G20 на тлі масового обстрілу України з боку рф.

Відповідну заяву Ольга опублікувала на своїй сторінці у Facebook. Саладуха вважає, що росіянам не місце в міжнародній спортивній сім’ї, поки росія не поважає міжнародне право.

"Президент МОК Томас Бах сьогодні недвозначно висловився за повернення росіян та білорусів на міжнародні спортивні арени.

Під канонаду масових обстрілів українських міст та сіл. Коли по нашій країні випустили сотню ракет, коли вразили житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури.

Можливо, пану Баху було б доцільно приїхати до Києва в один з таких днів. Та на власній шкірі переконатися, якими "миролюбними" є росіяни.

Тоді він зрозумів би, що світовий спорт не може існувати окремо від здорового глузду, окремо від олімпійських принципів, окремо від поваги до міжнародного права", – написала Саладуха.

Раніше Бах натякнув, що спортсменів з рф та Білорусі найближчим часом допустять до міжнародних змагань.

"Щоб здійснити нашу об’єднавчу місію, МОК має бути політично нейтральним. Щоб дозволити майбутнім господарям Олімпіади приймати найкращих спортсменів усього світу, незалежно від політичних конфліктів, я звертаюся до вас, світових лідерів, підтримати цей політичний нейтралітет.

Давайте не відмовлятися від цієї дорогоцінної сполучної місії Олімпійських та Паралімпійських ігор у той час, коли світ потребує більшої солідарності та миру", — цитує Баха пресслужба МОК.

Раніше у ФІФА закликали до перемир’я в Україні під час проведення ЧС-2022 з футболу у Катарі.

Нагадаємо, в українському спорті пролунав гучний скандал.