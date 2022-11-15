Президента МОК пригласили в Киев, чтобы убедиться в "миролюбивости" россиян

В мире хотят вернуть агрессора в международный спорт

Народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха отреагировала на заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на саммите G20 на фоне массового обстрела Украины со стороны рф.

Соответствующее заявление Ольга опубликовала на своей странице в Facebook. Саладуха считает, что россиянам не место в международной спортивной семье, пока рф не уважает международное право.

"Президент МОК Томас Бах сегодня недвусмысленно высказался за возвращение россиян и белорусов на международные спортивные арены.

Под канонаду массовых обстрелов украинских городов и сел. Когда по нашей стране выпустили сотню ракет, поразили жилые дома, объекты критической инфраструктуры.

Возможно, господину Баху было бы целесообразно приехать в Киев в один из таких дней. И на собственной шкуре убедиться, какие "миролюбивые" россияне.

Тогда он бы понял, что мировой спорт не может существовать отдельно от здравого смысла, отдельно от олимпийских принципов, отдельно от уважения к международному праву", — написала Саладуха.

Ранее Бах намекнул, что спортсменов из рф и Беларуси в ближайшее время допустят до международных соревнований.

"Чтобы выполнить нашу объединительную миссию, МОК должен быть политически нейтральным. Чтобы разрешить будущим хозяевам Олимпиады принимать лучших спортсменов всего мира, независимо от политических конфликтов, я обращаюсь к вам, мировым лидерам, поддержать этот политический нейтралитет.

Давайте не отказываться от этой драгоценной связующей миссии Олимпийских и Паралимпийских игр в то время, когда мир нуждается в большей солидарности и мире", — цитирует Баха пресс-служба МОК.

Ранее в ФИФА призвали к перемирию в Украине во время проведения ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Напомним, в украинском спорте прогремел громкий скандал.