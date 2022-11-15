Российский хоккеист хочет покинуть США, ведь ему не хватает злости и обид

Удивительное признание выдал российский спортсмен

Пока НХЛ не хочет иметь дел с рф, российский нападающий ХК "Колорадо" Михаил Мальцев хочет покинуть США и вернуться на родину, ведь в Штатах ему не грубят и не хамят на каждом шагу.

Соответствующее заявление хоккеиста доступно на сайте sport24.ru. Михаил отметил, что ему скучно в повседневной жизни в США, ведь ему не грубят кассиры, а люди все добрые и улыбаются.

"Тоскую по близким друзьям и семье? Да, по ним. Не хватает даже банально в нашу "Пятерочку" зайти и с кассиршей пообщаться. В Америке все люди добрые и улыбаются. Иногда не хватает злости, обид. К жизни в США надо привыкнуть.

Не могу сказать, что принял американский менталитет. Я просто привык. В первый год в Америке мне было очень тяжело, сейчас стало гораздо лучше, уже не так сильно скучаю по россии. Но вряд ли по окончании карьеры останусь тут жить", – рассказал хоккеист.

Комментарий хоккеиста вызвал недоумение в сети:

Ранее сообщалось, что в россии скорая отказалась везти травмированного хоккеиста в больницу после игры.

Напомним, российский хоккей красиво послали на международном уровне.