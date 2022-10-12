В россии скорая отказалась везти травмированного хоккеиста в больницу

Тренер был шокирован произошедшим

В чемпионат молодежной хоккейной лиги (МХЛ) произошел странный инцидент. Скорая помощь отказалась везти травмированного хоккеиста в больницу, сославшись на закончившееся время оплаты.

Об этом рассказал старший тренер клуба "Толпар" Владимир Потапов, передает официальный сайт команды. Он отметил, что после проигранной игры с "Сибирскими Снайперами" (5:6 Б) в Новосибирске скорая помощь отказалась отвозить его травмированного подопечного в больницу.

"Я бы хотел обратить внимание на случившуюся ситуацию! Наш защитник Дмитрий Табатадзе получил травму, но его состояние пока неизвестно, потому как скорая помощь хозяев отказалась везти нашего игрока в больницу на диагностику, сославшись на закончившееся время оплаты.

С таким отношением сталкиваемся впервые. Необходимо, чтобы лига обратила на это внимание! В настоящее время игрок находится под наблюдением доктора "Толпара", вызваны городские медики, ждём результатов", — заявил Потапов.

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