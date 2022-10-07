Российский тренер дважды поздравил путина и был высмеян в сети

В сети высмеяли Ротенберга-младшего за нелепую попытку выслужиться перед путиным

В пятницу, 7 октября, президенту рф владимиру путину исполнилось 70 лет. Все российские чиновники тут же принялись поздравлять кровавого диктатора. В этом лучше других преуспел Роман Ротенберг, сын олигарха Бориса Ротенберга.

Первый вице-президент Федерации хоккея россии (ФХР) и главный тренер хоккейной команды СКА Роман Ротенберг дважды поздравил главу кремля с юбилеем, при чем сделал это на двух платформах — Telegram и Instagram. В сети высмеяли функционера.

Сначала Роман опубликовал короткое поздравление на своем telegram-канале.

Чуть позже Ротенберг, видимо, понял, что одного поздравления мало, и запостил в Instagram пост побольше.

В сети оценили попытки Ротенберга выслужится перед президентом рф. Один из пользователей отметил, что Роману еще далеко в этом "нелегком" деле до экс-тренера киевского "Динамо" Валерия Газзаева.

Напомним, во время одного из хоккейных матчей в рф Ротенберг ударил клюшкой соперника, однако арбитр наказал пострадавшего. Позднее Роман объяснил, что ударил оппонента за дерзость.