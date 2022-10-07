Російський тренер двічі привітав путіна і був висміяний у мережі

У мережі висміяли Ротенберга-молодшого за безглузду спробу вислужитися перед путіним

У п’ятницю, 7 жовтня, президенту росії володимиру путіну виповнилося 70 років. Усі російські чиновники відразу почали вітати кривавого диктатора. У цьому краще за інших досяг успіху Роман Ротенберг, син олігарха Бориса Ротенберга.

Перший віцепрезидент Федерації хокею росії (ФХР) та головний тренер хокейної команди СКА Роман Ротенберг двічі привітав голову кремля з ювілеєм, причому зробив це на двох платформах — Telegram і Instagram. У мережі висміяли функціонера.

Спочатку Роман опублікував коротке вітання на своєму телеграм-каналі.

Трохи пізніше Ротенберг, мабуть, зрозумів, що одного привітання замало, і запостив у Instagram ще один пост.

У мережі оцінили спроби Ротенберга вислужиться перед президентом росії. Один із користувачів зазначив, що Роману ще далеко в цій "нелегкій" справі до екстренера київського "Динамо" Валерія Газзаєва.

Нагадаємо, під час одного з хокейних матчів у росії Ротенберг вдарив ключкою суперника, проте арбітр покарав потерпілого. Пізніше Роман пояснив, що вдарив опонента за зухвалість.