"Королева льда": в украинском хоккее появилась своя "Монзуль"

Впервые в истории украинского хоккея поединок отсудила женщина

Украинка Екатерина Монзуль стала самым авторитетным рефери в отечественном футболе. По ее стопам, но в хоккее идет 18-летняя Ангелина Майфельд, которая отработала судьей в матче чемпионата Украины.

Таким образом Ангелина стала первой женщиной-судьей в высшем дивизионе первенства Украины. Об этом на своем официальном сайте сообщает Федерация хоккея Украины (ФХУ).

Криворожанка Майфельд дебютировала в судейской бригаде в пятницу, 7 октября, на матче "Киев" – "Кременчуг" (0:6) в качестве лайнсмена. Дебют Ангелины прошел уверенно и на высоком уровне, отметили в Федерации.

Ангелина Майфельд

Добавим, по итогам 2-го тура Высшей лиги ХК "Кременчуг" является лидером первенства Украины.

Видеообзор матча "Киев" — "Кременчуг"

Отметим, Майфельд выступает за женскую сборную Украины по хоккею. Ранее она окончила судейские курсы ФХУ.

Ранее сообщалось, что шведы довели российского депутата Романа Терюшкова до истерики, рекомендуя хоккеистам не ехать в рф. Этот же депутат госдумы рф запомнился нелепыми угрозами в адрес Германии.