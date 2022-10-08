"Королева льоду": в українському хокеї з’явилася своя "Монзуль"

Вперше в історії українського хокею поєдинок відсудила жінка

Українка Катерина Монзуль стала найавторитетнішим рефері у вітчизняному футболі. По її стопах, але в хокеї йде 18-річна Ангеліна Майфельд, яка відпрацювала суддею в матчі чемпіонату України.

Таким чином Ангеліна стала першою жінкою-суддею у вищому дивізіоні першості України. Про це на своєму офіційному сайті повідомляє Федерація хокею України (ФХУ).

Криворіжанка Майфельд дебютувала в суддівській бригаді в п’ятницю, 7 жовтня, на матчі "Київ" – "Кременчук" (0:6) у якості лайнсмена. Дебют Ангеліни пройшов упевнено і на високому рівні, зазначили у Федерації.

Ангеліна Майфельд

Додамо, за підсумками 2 туру Вищої ліги ХК "Кременчук" є лідером першості України.

Відеоогляд матчу "Київ" — "Кременчук"

Зазначимо, Майфельд виступає за жіночу збірну України з хокею. Раніше вона закінчила суддівські курси ФХУ.

Раніше повідомлялося, що шведи довели російського депутата Романа Терюшкова до істерики, рекомендуючи хокеїстам не їхати до росії. Цей же депутат держдуми рф запам’ятався безглуздими погрозами на адресу Німеччини.